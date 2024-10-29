ذي قار.. اعتقال 9 متهمين وضبط أسلحة خلال نزاع في سوق الشيوخ

2024-10-29 20:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024)، عن إلقاء القبض على تسعة متهمين وضبط أسلحة مختلفة خلال نزاع في قضاء سوق الشيوخ.

وقال قيادة الشرطة، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قيادة شرطة ذي قار، تمكنت وبجهود قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ بالاشتراك مع فوج الطوارئ السادس وقوة من الشرطة الاتحادية ومفارز مكافحة المتفجرات من فرض طوق امني في منطقة النزاع وإلقاء القبض على 9 متهمين".

وأشار البيان، الى "ضبط أسلحة متنوعة مع مخازن وعتاد كلاشنكوف بعدد 324 إطلاقة مع عتاد نوع GC بعدد 170 ومخازن نوع GK بعدد 9 مع عتاد BKC بعدد 172 اطلاقة مع مخزن كلاشنكوف اسطواني بعدد 3 وناظور يدوي بعدد 3 مع مشالح عتاد بعدد اثنين وضبط عجلتي صالون".

ولفت الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم اصوليا".



