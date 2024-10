العشوائيات تفاقم أزمة السكن في العراق.. وبغداد تتصدر

2024-10-29 20:45:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىما يزال يعاني العراق من تزايد مشاكل أزمة السكن في جميع المحافظات في ظل حاجته الفعلية إلى أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية حالياً، فضلاً عن أكثر من 3.6 ملايين نسمة يعيشون في المناطق والأحياء العشوائية التي لم تدخل ضمن الحدود البلدية للوحدات الإدارية التابعة للمحافظات.وتعهدت الحكومة العراقية بحل مشكلة السكن في العراق من […]

