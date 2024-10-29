تحذير من غرق الطرق.. العراق يمر بأول منخفض ممطر عالي الفعالية

2024-10-29 20:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، دخول العراق بأول منخفض ممطر عالي الفعالية خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق سيتأثر بأول منخفض ممطر عالي الفعالية تدريجياً يبدأ مساء غد الأربعاء من الأقسام الجنوبية الغربية حيث ستتحرك السحب الممطرة يومي الخميس والجمعة في مناطق مختلفة".

وأضاف ان "المنخفض الممطر يزداد ذروته يومي السبت والأحد في أغلب محافظات البلاد وغالباً أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد في أجزاء مختلفة خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية وأجزاء جنوبي البلاد".

وختم الراصد الجوي قوله اننا "نحذر من غرق الأماكن المنخفضة والطرق، كما ان الشهر المقبل سيشهد امطاراً متواصلة".

وتوقعت هيئة الانواء الجوية، في وقت سابق، تساقط الامطار وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مبينة أن طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة بعد الظهر في الأقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.