2024-10-29 21:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر حزب السيادة برئاسة خميس الخنجر، يوم الثلاثاء، طرد عضو مجلس ديالى فراس مزاحم الجبوري واتهمه بالخيانة.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات من تصويت مجلس محافظة ديالى على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.

وذكر بيان لحزب السيادة، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الطرد جاء "نظراً لعدم التزام الجبوري بمبادئ الحزب في ديالى، ومخالفته لتوجيهات القيادة وسياساتها، وخيانة المواثيق، عبر عقد صفقات مشبوهة تضر بمصالح المحافظة وأبنائها".

وأضاف البيان أن الشكاوى من دوائر المحافظة أشارت إلى "سوء سيرة وسلوك الجبوري"، مما تسبب بأضرار لمصالح الحزب والجماهير، مؤكداً أن قيادة الحزب قررت طرد الجبوري من صفوفها وتنظيماتها في محافظة ديالى.