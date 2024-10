طاقم تحكيم إماراتي لمباراة العراق وعمان في التصفيات المؤهلة للمونديال

2024-10-29 21:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سمّى الإتحادُ الدوليُّ لكُرةِ القدم، الطواقمَ التحكيميّة لمُواجهاتِ الجولة السادسة للتصفياتِ المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦. وذكر بيان لاتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، انه “سيقود مواجهة منتخبنا الوطنيّ وعمان في مسقط، التي تجري بتاريخ (19/11) في الساعة الثامنة مساءً (20:00)، طاقمٌ تحكيميّ إماراتيّ بقيادةِ الدوليّ عمر آل علي ويساعده محمد الحمادي وجاسم آل علي، …

