2024-10-29 21:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تغلب فريق الميناء، مساء الثلاثاء، على نظيره الزوراء في دوري نجوم العراق لكرة القدم. وتمكن الميناء من خطف نقاط المباراة الثلاث بهدف وحيد سجله في الشوط من المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء. وبهذا الفوز يرفع الميناء رصيده الى ست نقاط، بنما بقي رصيد الزوراء عند سبع نقاط.

The post الميناء يفجر مفاجئة ويهزم الزوراء في “نجوم العراق” first appeared on Observer Iraq.