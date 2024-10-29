تيباس: ريال مدريد فقد الأناقة والنبل في التعامل مع منافسيه

2024-10-29 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجّه رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، انتقادات حادة ضد إدارة ريال مدريد بعد قرارها مقاطعة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية.

وتوج الإسباني رودريغو هيرنانديز الشهير بـ"رودري"، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم مساء أمس الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية بسبب علمه بعدم حصول لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور على الجائزة.

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها شبكة RMC SPORT الفرنسية، إن القيم النبيلة لنادي ريال مدريد أن تكون رجلاً نبيلاً وتصافح منافسك حين تخسر.

وأضاف: "مر وقت طويل منذ أن فقد النادي هذه الحالة.. ريال مدريد حالياً يفتقد الأناقة، هذا ما نشاهده من جانبه في إسبانيا أيضًا"

ودخل تيباس في عداء شديد مع فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني خلال السنوات الأخيرة.

ورفض بيريز صفقة بيع حقوق بث ورعاية الدوري الإسباني لتقليصه حقوق رعاية الفريق وتعظيم إيرادات فرق أخرى بالليغا، كما لجأ للقضاء ضد رئيس الرابطة لإيقاف هذه الصفقة.