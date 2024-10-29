رئيس تحالف العزم: الحكومة الحالية عملت بشكل كبير على استقرار البلاد

2024-10-29 22:10:01 - المصدر: واع

أربيل – واعأكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية عملت بشكل كبير على استقرار البلاد، مؤكدا أن العراق ينعم بالأمان والاستقرار بالنسبة للدول المجاورة وهذا يحسب للحكومة الحالية.وقال السامرائي خلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط للحوار (ميري) في أربيل الذي حضره مراسل وكالة الأ:نباء العراقية (واع): إن " العملية السياسية في البلاد مبنية على أساس المشاركة التي تنعكس على وحدة البلد ومستقبل العراق".وأضاف، أن "انتخابات اقليم كردستان العراق نجحت بفعل المشاركة الواسعة"، مبينا "نتمنى أن "تكون الانتخابات الاتحادية القادمة متشابهة من حيث المشاركة".وتابع ان "العراق ينعم اليوم بالأمان والاستقرار بالنسبة للدول المجاورة ويحسب للحكومة الحالية هذا الاستقرار"، مؤكدا "دعمه لخطوات الحكومة ".وبشأن اختيار رئيس لمجلس النواب بين السامرائي أنه "لا يوجد خلاف سني بشأن رئاسة البرلمان بل الخلاف بين جميع المكونات مع وجود تحديات داخلية أدت الى تأخير انتخاب رئيس لمجلس النواب"، موضحا "نأمل بأن يكون يوم الخميس المقبل حاسما لانتخاب الرئيس".وتابع أن "الحكومة وبدعم مجلس النواب خصصت مبالغ لقضاء سنجار، ورئيس الوزراء قدم فقرة لتعيين ابناء سنجار في صفوف القوات الأمنية"، مؤكدا أن "الحكومة أعطت اهتماما خاصا بسنجار والبرلمان داعم لهذا الاهتمام".وأشار رئيس تحالف العزم الى "السعي بأن يكون القاسم الانتخابي 1.9 في الانتخابات المقبلة مما يسهل الاتفاق والانسجام بين الكتل".