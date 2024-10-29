السيد الحكيم: حكومة السوداني حققت خطوات جدية في مجال الخدمات والتنمية

2024-10-29 22:10:01 - المصدر: واع





بغداد – واع

أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، إن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تصدت للمهام في مناخ الاستقرار الداخلي والخارجي، وحققت خطوات جدية في مجال الخدمات والتنمية.

وقال السيد الحكيم في بيان صادر من مكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بناء الدولة يحتاج الى مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي مستقر، فيما عاش العراق مرحلة الحروب والاشتباك المكوناتي، لكنه يعيش اليوم حالة استقرار غير مسبوقة على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية أفضت إلى حالة البناء والإعمار والتنمية".

وأضاف، أن "الاستقرار السياسي يأتي بالاستقرار الأمني و هما يأتيان بالاقتصادي ومنه نحو الاستقرار الاجتماعي واندكاك المجتمع مع النظام السياسي، حيث إن هذه التراتبية تفضي إلى انفتاح إقليمي ودولي".

وتابع أن "حكومة السوداني تصدت للمهام في مناخ الاستقرار الداخلي والخارجي وهو تراكم لعمل الحكومات السابقة، ونشهد اليوم مستوى من الرضا الشعبي عن الحكومة وبالمحصلة هناك خطوات جدية قد تحققت من قبلها في مجال الخدمات والتنمية".

وأكد السيد الحكيم أن "العراق أكبر من أن تختزله جهة معينة وهذا ما أثبتته التجارب، وأن ائتلاف إدارة الدولة هو الحاضنة الفعلية لحكومة السوداني".