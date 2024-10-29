2024-10-29 23:36:04 - المصدر: ايشان

نفت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، إلينا رومانسكي، أمس الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة سيطرتها على سماء العراق. وقصفت طائرات صهيونية، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أهدافا عدة في طهران ومدن إيرانية، فيما أعلنت الجمهورية الإسلامية نجاح الدفاعات الجوية بالتصدي لمحاولات استهداف مواقع عدة. مذكرة احتجاج وبعدها بيوم تقدّم العراق رسمياً بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام […]

ظهرت المقالة واشنطن: لم نشترك بالهجوم على إيران.. لا سيطرة لنا على سماء العراق أولاً على ايشان.



