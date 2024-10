2024-10-29 23:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الرياض / متابعة عراق اوبزيرفر سقط النصر في فخ الهزيمة على يد التعاون في دور ثمن نهائي كأس الملك السعودي الموسم الحالي 2024-2025 بهدف دون رد. فشل العالمي في مواصلة مشواره في المنافسة على اللقب وودع البطولة من المحطة الثانية في دور الستة عشر. استقبل النصر هدفًا في الدقيقة 71 سجله وليد الأحمد. تحصل فرسان …

The post النصر يودع كأس الملك أمام التعاون ورونالدو يُهدر ركلة جزاء first appeared on Observer Iraq.