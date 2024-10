الثارات العشائرية ومخلفات القاعدة تمنع عودة النازحين إلى قرى ديالى

2024-10-30 00:15:07 - المصدر: جريدة المدى

 ديالى / محمود الجبوري لا تزال مخلفات وثأرات الدم التي خلفها تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة ديالى عائقاً أمام عودة النازحين إلى قراهم، رغم الجهود الحكومية والعشائرية والدينية لطي صفحة الماضي وإعادة التماسك المجتمعي. فتحت (المدى) إحدى الصفحات السوداء في أطراف ناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة)، وتقصّت أسباب خلو عشرات القرى بين كنعان […]

