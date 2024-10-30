فيديو .. ألسنة النيران تلتهم حقل الرميلة الشمالي في البصرة

2024-10-30 00:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، بنشوب حريق داخل حقل الرميلة الشمالي في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حريقاً نشب في احدى المحطات التابعة لشركة غاز البصرة داخل حقل الرميلة الشمالي في البصرة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى المكان لإطفاء الحريق"، مشيراً الى أن "ألسنة الدخان انتشرت بكثافة في المنطقة".

الى ذلك، أوضح مصدر في مديرية الدفاع المدني بالبصرة لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم الاتصال بفرق إطفاء الرميلة وتم ابلاغنا بوجود حادث حريق بسيط في وحدة الـ NGL ومسيطر عليه من فرقهم ولا يحتاجون الى اسناد".







