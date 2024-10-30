2024-10-30 00:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، تحذيراً حول حالة الطقس في البلاد مع اقتراب تساقط الامطار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "️مع اقتراب تأثير الحالة الجويـة المتوقع تأثيرها على البلاد خــلال الأيام المقبلة، توضح صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة للسحب مساء اليوم الأربعاء، اندفاع السحب نحو أجواء البلاد من جهة الغرب حاملة معها تباشير الامـــطار كما هو متوقع، فالأمور تجري كما ترسمه خرائط الطقس مع بعض التعديلات في مناطق الغزارة".

وأضافت أنه "اعتبارا من يوم غد الأربعاء، سيوافيكم المنبئين في قسم التنبؤ الجوي في هيئتنا بالتحديثات أولا بأول، والنشرات المحدثة والتحذيرات تباعا لكون (منخفض قطع الاوميكا) الذي أشرنا اليه سابقا، تتغير حركته وتأثيره باستمرار ولا يخضع لقواعد لعبة الأرصاد الجوية، وتحديثات النماذج الطقسية مستمرة".

وأوضحت الهيئة أن "هذه الليلة بدأت الرياح بالسكون وستتحول غدا الى جنوبية شرقية ومعها ستشهد عموم المدن أجواء غائمة بشكل جزئي وغائمة في اغلب المدن بداية من الجهة الغربية، تندفع بعدها لتشمل باقي المدن"، مشيرة الى أن "فرص الهطول واردة جهة غرب وجنوب غرب البلاد، خفيف الشدة، ولا يوجد نشاط عالي للرياح يوم غد، الا أنه هناك بعض التردي في مدى الرؤية الافقية تشهده مناطق متفرقة، بسبب سكون الرياح وتقلباتها ما بين غبار عالق وملوثات يحدث في أماكن ولا يعتبر موجة بتأثير عام".

وتابعت "نؤكد هنا بعض التحذيرات بعيدا عن التهويل، وهي اولاً: ان ذروة تأثير الحالة سيكون مساء السبت والأحد لذلك لا ينصح السفر برا وبحرا الا للضرورة بسبب التقلبات، ثانياً: لغاية اللحظة تركيز الحالة وبعض الغزارة سيكون في مدن شمال البلاد ولا يمنع ذلك بؤر للغزارة في أماكن من مدن وسط وغرب البلاد، ثالثاً: نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية وارد جدا مع هبات نشطة تسبب إثارة للغبار وبعض الموجات المحلية خلال فترة التأثير التي تبدأ من الخميس لغاية مساء الاثنين".