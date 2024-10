2024-10-30 00:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اعلن عضو مجلس النواب، صلاح زيني جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير الدفاع ثابت العباسي. وقال زيني، في حديث صحافي، انه تم جمع أكثر من 50 توقيعاً لاستجواب وزير الدفاع ثابت العباسي. واضاف، ان ذلك “على خلفية منع لجنة الأمن النيابية من تدقيق عقود الوزارة”.

The post نائب يعلن جمع عشرات التواقيع لاستجواب وزير الدفاع first appeared on Observer Iraq.