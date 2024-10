نشوب حريق داخل حقل الرميلة الشمالي في البصرة

2024-10-30 00:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة / عراق اوبزيرفر افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بنشوب حريق داخل حقل الرميلة الشمالي في البصرة. وقال المصدر إن “حريقاً نشب في احدى المحطات التابعة لشركة غاز البصرة داخل حقل الرميلة الشمالي في البصرة”. وأضاف أن “فرق الدفاع المدني هرعت الى المكان لإطفاء الحريق”، مشيراً الى أن “ألسنة الدخان انتشرت بكثافة في المنطقة”. اضغط …

