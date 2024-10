2024-10-30 00:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اصدرت وزارة التربية ، قرارا يقضي بمنع الكوادر التدريسية والتعليمية التصوير بالهاتف داخل القاعات الدراسية. جاء ذلك بحسب وثيقة رسمية وكما ادناه:

