العراق يستنكر حظر عمل (الأونروا) ويدعو المجتمع الدولي للتدخل لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية

2024-10-30 01:00:06 - المصدر: كونا

بغداد ـ 29 ـ 10 (كونا) -- أعربت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء عن استنكارها لقيام الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داعية المجتمع الدولي للتدخل لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية.واعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان ان قرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطرا على الوضع الإنساني ويعرقل مساعي ايصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة.وأضاف ان الممارسات الإسرائيلية ضد (الأونروا) واستهدافها المباشر للعاملين فيها يعكس مدى استهتارها بجميع القيم والمواثيق الدولية ويكشف مخططها لإكمال جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي في الأراضي المحتلة.ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في ظل القانون الدولي الإنساني مطالبا باتخاذ خطوات جادة نحو ايقاف الانتهاكات الإنسانية الخطيرة. (النهاية) ع ح ه / ر س