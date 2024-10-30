واشنطن تدعو الاطراف السياسية في اقليم كردستان الى الاسراع في تشكيل حكومة جديدة

2024-10-30 01:00:06 - المصدر: كونا

اربيل - 29 - 10 (كونا) –- دعت السفيرة الولايات الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي اليوم الثلاثاء الاطراف والاحزاب السياسية في اقليم كردستان العراق الى الاسراع في تشكيل حكومة جديدة للاقليم بعد الانتخابات التي جرت في ال20 من الشهر الجاري.وذكرت رومانوسكي في تغريدة على موقع (اكس) بانها التقت اليوم برئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني لتقديم التهاني بمناسبة نجاح انتخابات إقليم كردستان العراق داعية في الوقت نفسه جميع الأحزاب السياسية إلى الاسراع في تشكيل الحكومة.يذكر ان مفوضية الانتخابات قد أجرت في ال20 من الشهر الجاري انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق بوجود مراقبين دوليين ومحليين.وشارك في الانتخابات 14 حزبا وتحالفا فيما بلغ عدد المرشحين 1191 مرشحا تنافسوا على 95 مقعدا عاما وخمسة مقاعد كوتا للمكونات.(النهاية) ص ب ر / س ع م