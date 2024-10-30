النجف.. ألفا عقد بلا راتب منذ 6 أشهر (صور)

2024-10-30 01:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ منذ 6 أشهر لم يستلم نحو ألفيمعلم ومدرس من عقود محافظة النجف رواتبهم رغم إكمال إجراءاتهم ومباشرتهم بالوظيفة،وسط اتهامات للحكومة المحلية بـ"التسويف والمماطلة" في معالجة ملفاتهم.

ويلوّح موظفو العقود بالاعتصام المفتوح إذالم تحل مشكلتهم خلال هذا الأسبوع.

ويقول ممثل عن أصحاب العقود المتظاهرين،بسام الغزالي لوكالة شفق نيوز، إن "العقود المنسّبون إلى دوائر ديوان محافظةالنجف، باشروا بالخدمة منذ 6 أشهر، لكن هناك تسويف ومماطلة من قبل ديوان المحافظةلصرف المستحقات المالية رغم إكمال جميع الإجراءات".

ويؤكد الغزالي أن "الكثير من المعلمينوالمدرسين تراكمت عليهم الديون نتيجة مباشرتهم بالوظيفة وما تتضمنه من شراءمستلزمات المدرسة وأجور النقل".

وأمهل الغزالي الحكومة المحلية أسبوعاًواحداً، "وفي حال الاستمرار بالتسويف والمماطلة فإننا سنتوجه إلى التظاهروالاعتصام المفتوح أمام ديوان المحافظة ومجلسها".

متظاهر آخر من أصحاب العقود، يقول إن"أصحاب العقود الذي حصل بهم استثناء من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السودانييواجهون مشكلة في صرف الرواتب".

ويضيف عامر نصر الله لوكالة شفق نيوز أن"أصحاب العقود أكملوا جميع الإجراءات وباشروا بالوظيفة منذ 6 أشهر بلاانقطاع، إلا أن المستحقات لم تصرف لغاية الآن، لأسباب يعزوها البعض إلى إجراءاتوزارة المالية والأوامر الإدارية وغير ذلك، لكن هذه لا تستغرق 6 أشهر، بل هي تتطلبشهراً إلى شهرين كأقصى حد".

وهو ما يؤكد "وجود تسويف ومماطلة، وسطتداول أنباء عن وجود عرقلة من بعض الأشخاص لمصالح خاصة"، وفق نصر الله.

ويوضح، أن "أصحاب العقود يعانون حالياًمن ضائقة مالية كون بعضهم لا يملك حتى أجور النقل للذهاب لوظيفته، فكيف الحالباستمرار الوضع على هذا الحال لمدة 6 أشهر؟، لذلك نطالب من السوداني بمتابعة هذاالملف شخصياً ومعالجته سريعاً".

وحاولت وكالة شفق نيوز، التواصل مع حكومةالنجف المحلية لأخذ توضيح عن سبب هذا التأخير دون استجابة حتى ساعة كتابة هذاالتقرير.

لكن رئيس مجلس محافظة النجف، غيث شبع، قاللوكالة شفق نيوز، إنه "تم توجيه كتاب للمحافظ يوسف كناوي عن سبب تأخر صرفالرواتب، وعلى إثره شكل المحافظ لجنة وحدد يومين للرد علىاستفسار مجلس المحافظة".