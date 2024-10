2024-10-30 01:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن بقي أمام القُوَى السُنية اقل من 48 ساعة لحسم اسم مرشح رئيس البرلمان قبل موعد جَلسة غد الخميس، التي دعا إليها "الإطار التنسيقي"، التي توصف بأنها "جَلسة نهائية".وتبدو، حَسَبَ معلومات وصلت لـ(المدى)، بان الطريق إلى رئاسة البرلمان قد أصبح أكثر سهولة، بعد إزاحة خميس الخنجر، رئيس حزب السيادة، الذي كان يعد لـ"مفاجأة"، […]

