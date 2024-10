2024-10-30 01:30:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد تناول تقرير لموقع، ذي نيو آراب The New Arab، الذكرى الخامسة لانطلاق احتجاجات تشرين في العام 2019 للمطالبة بخدمات وفرص عمل ووضع حد للفساد والمحسوبية، مشيرا الى انه في الوقت الذي ما تزال فيه كثير من هذه المطالب لم تلب بعد فان نشطاء لجأوا الان الى أسلوب المعارضة البنّاءة في […]

