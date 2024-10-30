نابولي يهزم ميلان في سان سيرو

2024-10-30 01:35:03 - المصدر: واع

متابعة - واعانتزع نابولي فوزا ثمينا من مضيفه ميلان، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما بمعقل الروسونيري سان سيرو، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، مساء الثلاثاء.سجل ثنائية نابولي روميلو لوكاكو في الدقيقة 5 وخفيشا كفاراتسيخليا في الدقيقة 43.واصل قطار نابولي طريقه بانتصار خامس على التوالي في 10 مباريات، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف إنتر.أما ميلان فتجمد رصيده عند 14 نقطة بالمركز الثامن من 9 مباريات، وفي جعبته مباراة مؤجلة ضد بولونيا.