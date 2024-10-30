بغداد.. إصابة شرطي مرور بمشاجرة مسلحة واعتقال موظف حكومي متهم بالإرهاب

2024-10-30 01:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساءاليوم الثلاثاء، بإصابة شرطي مرور برصاصة جراء مشاجرة، فيما تمكنت القوات الأمنيةمن إلقاء القبض على موظف حكومي متهم بالإرهاب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاتسابقة بين شرطي مرور وشخص تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف مسدس في منطقة عرب جبورضمن مدينة الدورة جنوبي بغداد، ما أسفر عن إصابة منتسب المرور برصاصة فيمالاذ الجاني بالفرار".

وأشار إلى أن "شرطي المرور أصيب أثناءالاستراحة وأن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقله إلى المستشفى لتلقيالعلاج، وشرعت بالبحث عن الجاني".

من جانب آخر، ذكر المصدر أنه "تم إلقاءالقبض على موظف في وزارة الإعمار والإسكان تولد 1993 مطلوب وفق بالمادة 4/ إرهابضمن حي المعلمين في منطقة الدورة"، مبيناً أن "عملية القبض تمت أثناءمرور المتهم بإحدى السيطرات المفاجئة".