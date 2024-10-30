استقرار أسعار النفط مع انكماش مخزونات الخام الأميركية

2024-10-30 08:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بفضل بيانات للصناعة أظهرت انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بعد جلستين سابقتين من الخسائر بسبب احتمالات انحسار الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:02 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.43 دولارا للبرميل.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام انخفضت 573 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت 282 ألف برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.46 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة الأميركية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.