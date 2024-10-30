2024-10-30 09:01:44 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المصرف الأهلي العراقي، يوم الأربعاء، أنه وقع مع نقابة الصيادلة العراقية مؤخراً اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية لأعضاء النقابة.

ووقع الاتفاقية نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصايغ والمدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وذلك في مقر النقابة في المنصور، حسبما ذكره المصرف في بيان اليوم.

ووفقا للبيان، فإنه بموجب الاتفاقية، سيقدم المصرف الأهلي العراقي مجموعة من الخدمات، والمنتجات المالية لأعضاء النقابة، بما في ذلك القروض بشروط ميسرة وحسابات التوفير بمزايا حصرية بالإضافة إلى توفير نقاط البيع في الصيدليات وتوفير خدمات الحوالات لمذاخر الأدوية، والعمل على تركيب جهاز صراف آلي في مبنى النقابة.

ونقل البيان عن المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، قوله "يسرنا في المصرف أن نتعاون مع نقابة الصيادلة العراقية لتقديم خدماتنا المصرفية المتميزة لأعضائها، ونحن ملتزمون بتوفير أفضل المنتجات والحلول المالية التي تلبي احتياجاتهم وتدعم مسيرتهم المهنية."

من جانبه، قدّم نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصايغ، شكره للمصرف الأهلي العراقي على هذه المبادرة القيمة، معرباً عن أمله في أن تعود هذه الاتفاقية بالفائدة على جميع الصيادلة في العراق، وأن تسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المالية التي يحتاجونها.

كما سيتعاون الطرفان في تنظيم ورش عمل تطوعية لأعضاء النقابة بهدف تعريفهم بالخدمات والمنتجات المصرفية المتاحة لهم، حسب البيان.