ازمة جديدة تضرب ريال مدريد

2024-10-30 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أصبح خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لنادي ريال مدريد، مهددًا بالسجن بسبب مزاعم ارتكابه جرائم ضد البيئة المتعلقة بملعب سانتياغو برنابيو.

حيث اتهمته "جمعية الجيران" بانتهاك القوانين البيئية بعد إقامة 18 حفلة موسيقية خلال الصيف الماضي دون إجراء الدراسات اللازمة للحد من الضجيج.

وكان مجلس مدينة مدريد قد تلقى شكاوى قانونية، مما أدى إلى إيقاف الحفلات في 13 ايلول، وإذا ثبتت إدانة سانشيز، قد يواجه عقوبات تتراوح بين 6 أشهر وسنتين في السجن، بالإضافة إلى غرامات وإيقاف عن العمل.

وتشكل هذه القضية أزمة كبيرة لريال مدريد، خاصة بعد خسارة الفريق أمام برشلونة برباعية نظيفة وفقدان فينيسيوس جونيور لجائزة أفضل لاعب.