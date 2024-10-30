لوكاكو يبصم على مئويته الأولى بالكالتشيو

2024-10-30 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

تمكن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نابولي، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك ميلان، خلال مباراة الفريقين، على ملعب سان سيرو، بمنافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "لايف سكور" المختصة بالإحصائيات، أن روميلو وصل إلى المساهمة رقم 100 له في الدوري الإيطالي، حيث سجل 74 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة خلال 137 مباراة لعبها بالبطولة.

وسبق للوكاكو أن ارتدى قمصان إنتر ميلان وروما.

وأوضحت شبكة "أوبتا"، أن لوكاكو هو الوحيد بجانب أديمولا لوكمان نجم أتالانتا، اللذين تمكنا من تسجيل 4 أهداف على الأقل وصناعة 4 أيضا هذا الموسم بالكالتشيو.