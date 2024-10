مدير الطرق والجسور في ذي قار: إيقاف محطات الوزن بانتظار قرار رسمي من وزارة الإعمار

2024-10-30 10:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أوضح مدير الطرق والجسور في ذي قار، الأستاذ عادل عبد الأمير، أن محطات الوزن في المحافظة، التابعة لوزارة الإعمار والإسكان، قد تم إيقاف العمل بها لمدة 6 أشهر بقرار من مجلس محافظة ذي قار. وبيّن عبد الأمير أن محطات الوزن تعمل على التحكم في الحمولات المسموح بها...

