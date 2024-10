2024-10-30 10:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر مروري في ذي قار عن مصرع سائق مركبة بعد تعرضه لحادث انقلاب على الطريق الرابط بين الناصرية وقضاء الغراف شمال المحافظة. وأوضح المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن سبب الحادث يعود إلى انفجار الإطار الخلفي للمركبة، مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانقلابها، مشيرا إلى أن...

The post مصرع شخص في حادث انقلاب مركبة على الطريق الرابط بين الناصرية والغراف appeared first on شبكة اخبار الناصرية.