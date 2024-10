نائب المحافظ: الإنجاز في مجسر الإسكان الصناعي يصل إلى 94% والعمل مستمر بوتيرة عالية

2024-10-30 10:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن النائب الثاني لمحافظ ذي قار، ماجد العتابي، أن نسبة الإنجاز في مشروع مجسر الإسكان الصناعي بلغت 94%، مشيرًا إلى أن المشروع، الذي تعطل لمدة 12 عامًا، يشهد الآن متابعة يومية من قبل الحكومة المحلية لضمان إكماله قريبًا. وأوضح العتابي خلال برنامج الناصرية بودكاست أن أهمية هذا...

