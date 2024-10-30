مطالبات سياسية بتنفيذ اتفاق "فندق الرشيد" لإنجاح عمل حكومة كركوك

2024-10-30 10:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

طالب الأمين العام للمجلس الوطني الموحد حاتم الطائي، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، الكتل السياسية بتنفيذ اتفاق "فندق الرشيد" لإنجاح عمل حكومة كركوك.

وقال الطائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الإدارة لا تعمل بروح الانتقام، ولكن هي محكومة ومغلوب على أمرها وتخضع لضعف الميزانية، وعدم وجود التخصيصات".

وأضاف أن "الإدارة وبرئاسة المحافظ ريبوار طه تعمل على إرضاء الجميع وإثبات نفسها، لكن هنالك أشياء أكبر منها، ولهذا على جميع الأطراف السياسية تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في جلسة فندق الرشيد التي انبثقت منها الحكومة الجديدة، وحل الإشكالات لكي تبطل حجة كل من يتصيد بالماء العكر أو يحاول يبطل عمل الإدارة".

وأفضى اجتماع عقد يوم السبت (10 آب 2024)، في العاصمة بغداد إلى انتخاب إبراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا.

وشهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والأعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.