2024-10-30 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، ضبط معمل يحتوي 105 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في بغداد

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "قطعاتنا الأمنية في فرقة المشاة السابعة تقديم الدعم والإسناد لكوادر دوائر (الأمانة، البلديات، الكهرباء، الموارد المائية والرقابة الصحية)، أغلقت معملا مخالفا للشروط الصحية ضبط بداخله (105) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك البشري".

وأضافت أنه "تم اعتقال سبعة متهمين بينهم مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية واخرين لتجاوزهم على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة، وذلك ضمن مناطق (صخيريجة، الرشيد، حي بلال) جنوب بغداد" .



