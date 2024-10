2024-10-30 10:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىأعلنت كتلة المبادرة النيابية عن وجود مسارين لحل أزمة انتخاب رئيس البرلمان، مشيرةً إلى استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية. وقال النائب عن الكتلة عدنان الجحيشي، إن"الإطار التنسيقي يدفع باتجاه حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان"، مبينا أن"جميع الكتل السياسية تتحمل التأخير بانتخاب رئيس البرلمان". وأضاف، أنه"لغاية الآن الخلافات محتدمة بشأن المرشح"، مؤكدا أن"اجتماعات وحوارات جرت خلال […]

The post المبادرة تكشف عن مسارين لحل أزمة رئاسة البرلمان وسط تصاعد الخلافات! appeared first on جريدة المدى.