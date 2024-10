2024-10-30 10:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىفي خطوة مثيرة للجدل، أقر مجلس محافظة بغداد إيفاد عدد من أعضائه إلى خمس وجهات سياحية عالمية، تحت مسمى “تطوير المهارات”. هذه المبادرة، التي أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية والسياسية، تُعدّ تجسيدًا للهدر في المال العام وتجذيرًا للفساد المالي والإداري، حيث يظهر المجلس بشكل واضح عدم اكتراثه بمعاناة المواطنين ومقدرات البلاد. ويأتي هذا […]

