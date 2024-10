النفط العراقي يسجل انخفاضا في الاسواق العالمية

2024-10-30 10:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، انخفاضا جديدا في الأسواق العالمية بثالث أيام تعاملات الأسبوع بينما استقرت اسعار خامي برنت وتكساس. وبحسب بيانات، فقد سجل خام البصرة الثقيل 66.01 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 69.16 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.79- لكلاهما. كما أظهرت البيانات استقرارا بأسعار الخام …

