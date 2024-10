مصرف الرافدين يناقش إطلاق منصة إلكترونية لتداول السندات الحكومية

2024-10-30 10:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ناقش مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، إطلاق منصة إلكترونية لتداول السندات الحكومية. وذكر بيان للمصرف، ورد لـ عراق اوبزيرفر، انه “بإشراف مباشر من وزير المالية طيف سامي محمد ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق…. مصرف الرافدين يرعى اجتماعا موسعًا بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية”. واضاف ان “الاجتماع لمناقشة …

