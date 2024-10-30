2024-10-30 11:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان. وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي إن 41 ألفاً من موظفي الاقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي. وأظهرت النتائج فوز الحزب الديموقراطي الكردستاني بالحصول على 39 مقعدا، ضمن محافظات الإقليم الأربع، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا. وجاءت النتائج بالشكال التالي: […]

ظهرت المقالة نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان أولاً على ايشان.



