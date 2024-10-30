2024-10-30 11:27:04 - المصدر: ايشان

تعرض منزل إمام جمعة النجف، صدر الدين القبانچي، فجر اليوم الأربعاء لهجوم صاروخي، خلف خسائر مادية. وقال مصدر أمني لمنصة “إيشان” إن منزل القبانچي الواقع في حدي الغدير في محافظة النجف، تعرض لهجوم بـقاذفات من RBG. وبحسب بيان المكتب الإعلامي للقبانجي، فإن “منزل صدر الدين القبانچي، إمام جمعة النجف الأشرف، تعرض فجر اليوم إلى اعتداء […]

ظهرت المقالة مكتب القبانچي يصدر بيانا بشأن استهداف منزله: لا خسائر بشرية أولاً على ايشان.



