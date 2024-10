شركة أور في الناصرية: مبيعات بـ 20 مليار دينار وتوسعات إنتاجية في الأفق

2024-10-30 11:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أكد مدير شركة أور العامة، المهندس حيدر سهر، أن الشركة حققت تعاقدات كبيرة مع وزارة الكهرباء وشركاتها المختلفة، حيث تجاوزت المبيعات لهذا العام عشرين مليار دينار، ما يشكل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي. وأوضح سهر خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية أن الشركة اليوم في أفضل حالاتها، وتواصل...

