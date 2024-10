مدير مرور ذي قار: اللوحات الجديدة متوفرة بالكامل ولوحات سيارات الاجرة خلال ايام

2024-10-30 11:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أكد مدير مرور ذي قار العميد زياد الحصونة، أن اللوحات الجديدة للمركبات أصبحت متوفرة بالكامل بعد معالجة النقص الذي أدى إلى تراكم المعاملات في الفترة الماضية. وأشار الحصونة في لقاء مع اذاعة الناصرية المحلية إلى أن أي مواطن يراجع مجمع التسجيل لإنجاز معاملة تتعلق بالمركبات سيتمكن من...

