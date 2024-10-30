2024-10-30 12:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاستدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، 22 لاعباً للمعسكر التدريبي الذي يسبق مباراتي إيران في السادس والثامن من شهر تشرين الثاني المقبل.وأوضح عضو اتحاد اللعبة كاظم كامل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب قتيبة أحمد وجه الدعوى لـ22 لاعباً للالتحاق بالمعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني والذي سيقام اليوم الأربعاء على قاعة نادي الجيش في الساعة 8 مساءً استعداداً لملاقاة المنتخب الإيراني يومي 6 و 8 من الشهر المقبل ".وأضاف كامل أن" القائمة ضمت كلاً من، مصطفى محمد أحمد ومحمد علي مهدي وزين العابدين محمد جاسم وسهند أشرف وأحمد طارق عبد الله وماجد عبد الرضا شعلان وجاسم غصاب محمد وطه فرقد زبير من نادي الكرخ، وأحمد مكي صالح وعبد الكريم حسن علي رؤوف وحسن إبراهيم صالح وعلي عبد الرضا من نادي الشرطة، وعلي رعد عبد الله نوار وعلي صلاح كاظم وجعفر صباح داود ومصطفى قحطان إبراهيم من نادي الجيش واللاعبين وائل حافظ نعيم ومنتظر قاسم جبر وسجاد ناصر حمودي وأحمد خالد عدنان وسجاد طالب شنته من نادي الحشد، بالإضافة الى مصطفى محمد فائق وسجاد عامر صيوان من نادي الناصرية".وتابع كامل أن" مباراتي منتخبنا الوطني مع المنتخب الإيراني ستقامان في محافظة النجف وبرعاية اللجنة الأولمبية العراقية خلال فترة الأسبوع الدولي والذي يمتد من 5 الى 10 تشرين الثاني المقبل".