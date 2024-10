2024-10-30 13:25:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىشهدت مناطق عدة في العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأربعاء، ضبابًا كثيفًا ناجمًا عن انتشار دخان حرائق النفايات. وتسببت هذه الحرائق، التي اندلعت في مكبات النفايات العشوائية، في انبعاث كميات كبيرة من الدخان الذي غطى أجزاء واسعة من المدينة، مما أثر سلباً على الرؤية وأدى إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق الحيوية. وأشار شهود […]

The post ضباب الدخان يخنق بغداد: حرائق النفايات تهدد الصحة العامة وتعرقل الحركة! appeared first on جريدة المدى.