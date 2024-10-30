بعد ضربات قاصمة للـF16.. العثور على 8 جثث لعناصر قيادية بداعش في كركوك

2024-10-30 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة ، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، العثور على 8 جثث لعناصر قيادية بداعش بعد ضربات قاصمة للـF16 العراقية في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "إلحاقاً ببياننا ليوم 28 تشرين الأول الجاري في العملية التي جاءت بناء على معلومات دقيقة وعمل ميداني نوعي من عيون العراق رجال مديرية الاستخبارات العسكرية الذين قاموا بعملية اختراق كبيرة لمكان تواجد عناصر عصابات داعش الإرهابية وبعض قياداتهم، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، في سلسلة جبال حمرين المعقدة جغرافياً"، مبينا أنه "على ضوء هذه المعلومات الدقيقة نفذ الشجعان صقور الجو بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات موجعة، وذلك بعد تسخير المصادر وتقاطع وتحليل المعلومات الاستخبارية".

وأضافت القيادة، أنه "على إثر هذه العملية، شرعت، اليوم الأربعاء، قوة أمنية مشتركة من القوات الخاصة بالجيش العراقي مع مفارز مديرية استخبارات كركوك بإشراف مديرها، والجهد الهندسي للفرقة 11 ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك وبإسناد فني وجوي من التحالف، بالذهاب الى المكان المستهدف"، لافتة إلى أن "القوة عثرت لغاية إعداد هذا البيان على 8 جثث للإرهابيين، وبحسب المعلومات المتوافرة فإن من بين هؤلاء المقبورين عناصر قيادية مهمة في داعش سيتم الإعلان عن أسمائهم وعناوينهم لاحقاً بعد إجراء عملية الفحص (DNA)".

وتابعت: "كما عثرت القوة المنفذة للواجب على أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة وأخرى لوجستية وأجهزة اتصالات، كون المكان المستهدف عبارة عن مقر رئيس محصن جداً وسط الجبال والكهوف".