رئيس لجنة الحكام يكشف عن استراتيجية جديدة لتطوير أداء الصافرة العراقية

2024-10-30 13:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد عرب، عن خطته المستقبلية لتطوير منظومة التحكيم في العراق، والتي تهدف إلى تعزيز أداء الحكام وتحقيق النزاهة في المباريات.وقال عرب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة لتطوير منظومة التحكيم في العراق، والتي تعتمد على عدة محاور تهدف إلى تعزيز أداء الحكام وتحقيق النزاهة في المباريات"، مبيناً أن" الاستراتيجية الجديدة تشمل اختيار وتعيين الحكام وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى تقييم أدائهم في مختلف البطولات، سواء في الدوري الممتاز، أو دوري المحترفين، أو البطولات الأخرى".وأشار عرب إلى أن" هناك اهتماماً خاصاً بتنظيم دورات وورش عمل تحكيمية تشمل كافة المناطق العراقية مع بداية كل موسم، بهدف نقل آخر مستجدات التحكيم الدولي للحكام العراقيين، وتعزيز قدراتهم الفنية والذهنية لقيادة المباريات".وفي ما يتعلق بمسألة النزاهة، أكد عرب أن" لجنة الحكام تتابع عن كثب أداء الحكام لضمان الشفافية، مشدداً على وجود نظام "الثواب والعقاب" الذي يطبق على الحكام، حيث يتم إيقاف أي حكم في حال وقوع أخطاء مؤثرة، وذلك لضمان عدم تكرارها وسعياً لتعزيز الثقة في التحكيم العراقي".وحول ما يُثار أحياناً من اتهامات بشأن انحياز الحكام للفرق الجماهيرية، أشار عرب إلى أن "هذه الاتهامات غالباً ما تكون نابعة من العاطفة، مؤكداً أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، وهي غالباً أخطاء غير مقصودة".