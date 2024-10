2024-10-30 13:36:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من 177 ألف علبة دوائية مخالفة في منطقة اليرموك ببغداد. وقال الجهاز في بيان إن “عملية الضبط جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث نفذت قوة من الجهاز بالتعاون مع دائرة صحة بغداد الكرخ عملية نوعية أسفرت عن ضبط (177,461) علبة دوائية مخالفة …

