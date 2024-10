2024-10-30 13:36:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر استنكر النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، ما وصفه منع وزير الدفاع ثابت العباسي لاعضاء مجلس النواب من ممارسة اختصاصاتهم الرقابية. وقال لـ عراق اوبزيرفر : لا يجوز لوزير الدفاع ولا لغيره أن يمنع أعضاء مجلس النواب عن ممارسة اختصاصاتهم “. وأضاف: “المنع دليل على وجود خلل كبير في الصفقات التسليحية كما …

The post عاجل| مستنكراً عرقلة الدور الرقابي للبرلمان..القاضي وائل عبد اللطيف : خلل بصفقات التسليح وراء منع العباسي النواب من الاطلاع على العقود first appeared on Observer Iraq.