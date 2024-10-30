العمليات المشتركة تعلن تفاصيل العملية التي استهدفت عصابات داعش في جبال حمرين

2024-10-30 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، تفاصيل العملية التي استهدفت عصابات داعش في جبال حمرين.

وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بواجب مهني مميز، وإلحاقاً بالبيان الصادر في يوم 28 تشرين الأول الجاري في العملية التي جاءت بناء على معلومات دقيقة وعمل ميداني نوعي من مديرية الاستخبارات العسكرية التي قامت بعملية اختراق كبيرة لمكان تواجد عناصر عصابات داعش الإرهابية وبعض قياداتهم، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، بسلسلة جبال حمرين المعقدة جغرافياً، وعلى ضوء هذه المعلومات الدقيقة نفذ الشجعان صقور الجو بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات موجعة، وذلك بعد تسخير المصادر وتقاطع وتحليل المعلومات الاستخبارية".

واوضح البيان، انه "على إثر هذه العملية، شرعت اليوم قوة أمنية مشتركة من أبطال القوات الخاصة بالجيش العراقي مع مفارز مديرية استخبارات كركوك بإشراف مديرها، والجهد الهندسي للفرقة 11 ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك وباسناد فني وجوي من التحالف، بالذهاب الى المكان المستهدف، وعثرت القوة لغاية الان على (8) جثث للإرهابيين".

واشار، الى انه "بحسب المعلومات المتوافرة فإن من بين هؤلاء المقبورين عناصر قيادية مهمة في داعش سيتم الإعلان عن أسمائهم وعناوينهم لاحقاً بعد إجراء عملية الفحص (DNA)".

واستطرد، ان "القوة المنفذة للواجب، عثرت على أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة وأخرى لوجستية وأجهزة اتصالات، كون المكان المستهدف عبارة عن مقر رئيس محصن جداً وسط الجبال والكهوف".

وتابع البيان، "يحق لنا أن نفختر بالانتصارات والعمليات النوعية ونؤكد لعصابات داعش أن لا مفر لكم من صولاتنا وسيتم استهدافكم أينما تكونون ونحن ماضون بعزم الى هزيمة الإرهاب حباً بالعراق وشعبه".