توجيه من القضاء العراقي بالاهتمام بالتحقيق وعدم اصدار أوامر قبض إلا بالقضايا الخطيرة

2024-10-30 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد خضير الجابري، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، على ضرورة الاهتمام بالتحقيق وعدم اصدار أوامر قبض من قبل السادة القضاة الا بالقضايا المهمة والخطيرة.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته "بغداد اليوم"، إن" رئاسة محكمة استئناف الرصافة نظمت يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا مع قضاة التحقيق، برئاسة رئيس الاستئناف القاضي عماد خضير الجابري".

وأضاف، إن" رئيس الاستئناف شدد على ضرورة الاهتمام بالتحقيق وعدم اصدار أوامر قبض من قبل السادة القضاة الا بالقضايا المهمة والخطيرة، مؤكدا على ضرورة الانتباه للدعاوى الكيدية التي تقام بدوافع الابتزاز من قبل المشتكين".

وأشار البيان إلى أن" الاجتماع تناول متابعة وحسم القضايا المتراكمة في مراكز الشرطة، وتفعيل الجواز القانوني الخاص بإطلاق سراح الموقوفين بكفالة عند حضور المتهم عن طريق الاستقدام أو عند اصدار امر قبض من قبل قاضي التحقيق".