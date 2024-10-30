الأمبير بـ 5 الاف دينار في الديوانية والذهبي أعلى بقليل.. وثيقة

2024-10-30 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

حدد مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، تسعيرة المولدات الأهلية في المحافظة، لشهر تشرين الثاني المقبل.

ووفقا لوثيقة صادرة من المجلس حصلت عليها "بغداد اليوم" فأن" لجنة الطاقة في مجلس المحافظة حددت سعر الامبير الواحد للمولدات الأهلية لشهر تشرين الثاني بـ 5 الاف دينار على ان يكون التشغيل من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الساعة الثانية عشر ليلاً، وسعر الامبير الواحد للتشغيل الذهبي بـ 8 الاف دينار.



